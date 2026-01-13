Avowed arriva su PS5 | Microsoft taglia definitivamente il prezzo del gioco

Avowed sarà disponibile su PS5 a partire dal 17 febbraio, segnando il passaggio dalla esclusiva su PC e Xbox Series X|S. Con questa data, il gioco amplia il suo pubblico, offrendo l’opportunità a nuovi giocatori di esplorare il suo mondo. La notizia coincide con la riduzione definitiva del prezzo del titolo da parte di Microsoft, che rende l’acquisto ancora più accessibile.

Avowed si prepara a sbarcare su PS5 il 17 febbraio, segnando la fine del periodo di esclusività su PC e Xbox Series XS. E l’arrivo sulla console Sony non porta con sé solo una nuova piattaforma, ma anche una decisione strategica rilevante da parte di Microsoft, visto che il prezzo del gioco è stato ridotto in modo definitivo su tutti gli store digitali. Un taglio netto, pensato per rilanciare l’interesse attorno al titolo di Obsidian, cercando di rendere l’RPG più accessibile rispetto al lancio originale. Nel dettaglio, la versione standard di Avowed passa da 69,99€ a 49,99€, con uno sconto permanente di 20 euro. 🔗 Leggi su Game-experience.it

