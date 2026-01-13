Avengers | Doomsday | Quarto Teaser Ufficiale Italiano – Wakanda e i Fantastici 4 si Uniscono!

Ecco il testo richiesto: È stato pubblicato il quarto teaser ufficiale italiano di Avengers: Doomsday, il nuovo film Marvel Studios. Dopo l’esclusiva in sala con Avatar: Fuoco e Cenere, il trailer fornisce un’anticipazione sulla trama e sui personaggi, tra cui Wakanda e i Fantastici 4. Un’occasione per avvicinarsi all’atteso film, che promette di unire nuovi protagonisti e sfide epiche all’interno dell’universo Marvel.

Marvel Studios ha rilasciato la versione ufficiale italiana del quarto teaser trailer di Avengers: Doomsday, che è arrivato in rete dopo l’esclusiva in sala con Avatar: Fuoco e Cenere. Il video, ora disponibile su tutti i canali ufficiali, mette in luce l’alleanza tra Wakanda e i Fantastic Four in un momento cruciale del multiverso. Il teaser (durata circa 1 minuto) si apre con Shuri (Letitia Wright) nei panni di Black Panther che cammina in un paesaggio arido e desolato, pronunciando la frase: “ Ho perso tutti quelli che contavano per me ”. La vediamo accompagnata da M’Baku (Winston Duke), mentre flash mostrano Namor (Tenoch Huerta) e Namora (Mabel Cadena) in una versione post-catastrofe del loro regno sottomarino. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Avengers: Doomsday | Quarto Teaser Ufficiale Italiano – Wakanda e i Fantastici 4 si Uniscono! Leggi anche: Avengers: Doomsday | Quarto Teaser Leak: Wakanda, Talokan e Fantastic Four si Uniscono! Leggi anche: Avengers: Doomsday, la Cosa arriva in Wakanda nel quarto teaser trailer La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Avengers: Doomsday, il quarto teaser trailer rivela l’identità del nuovo Black Panther?; Avengers: Doomsday, l’ultimo teaser trailer è il più sorprendente di tutti per i fan Marvel!; Avengers: Doomsday, i trailer saranno 6? Possibile sorpresa in vista; Avengers: Doomsday, è trapelato online il quarto trailer con Black Panther, Namor e i Fantastici Quattro (e il video rubato circola sui social). Nel quarto teaser di Avengers: Doomsday ci sono Black Panther, Namor e una sorpresa - Marvel ha appena pubblicato il quarto teaser di Avengers: Doomsday in italiano: nel video ritroviamo la Black Panther di Letitia Wright, il Namor di Tenoch Huerta e... multiplayer.it

Avengers Doomsday, il quarto Teaser Trailer Ufficiale: tocca a Black Panther, M'Baku e Cosa dei Fantastici 4 - Steve Rogers, Thor, Professor X, Magneto e Cyclope li abbiamo visti nei precedenti teaser trailer. comingsoon.it

Avengers: Doomsday, il quarto teaser svela un’alleanza inedita per il Marvel Cinematic Universe - Il quarto teaser di Avengers: Doomsday sposta l’attenzione su Wakanda e mostra un incontro mai visto prima nel MCU. bestmovie.it

AVENGERS DOOMSDAY - 4^ TEASER TRAILER REACTION! WAKANDIANI e FANTASTICI 4

I fan Marvel sono sinceramente delusi dalla traduzione del titolo di Avengers: Doomsday in alcuni Paesi: colpa della pigrizia https://cinema.everyeye.it/notizie/avengers-doomsday-cambia-paesi-traduzioni-terribili-852861.htmlutm_medium=Social&utm_so - facebook.com facebook

Avengers Doomsday riporta in scena gli X-Men | Nuovo Teaser x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.