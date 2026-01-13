Avengers | Doomsday | Quarto Teaser Ufficiale Italiano – Wakanda e i Fantastici 4 si Uniscono!

Ecco il testo richiesto: È stato pubblicato il quarto teaser ufficiale italiano di Avengers: Doomsday, il nuovo film Marvel Studios. Dopo l’esclusiva in sala con Avatar: Fuoco e Cenere, il trailer fornisce un’anticipazione sulla trama e sui personaggi, tra cui Wakanda e i Fantastici 4. Un’occasione per avvicinarsi all’atteso film, che promette di unire nuovi protagonisti e sfide epiche all’interno dell’universo Marvel.

Marvel Studios ha rilasciato la versione ufficiale italiana del quarto teaser trailer di Avengers: Doomsday, che è arrivato in rete dopo l’esclusiva in sala con Avatar: Fuoco e Cenere. Il video, ora disponibile su tutti i canali ufficiali, mette in luce l’alleanza tra Wakanda e i Fantastic Four in un momento cruciale del multiverso. Il teaser (durata circa 1 minuto) si apre con Shuri (Letitia Wright) nei panni di Black Panther che cammina in un paesaggio arido e desolato, pronunciando la frase: “ Ho perso tutti quelli che contavano per me ”. La vediamo accompagnata da M’Baku (Winston Duke), mentre flash mostrano Namor (Tenoch Huerta) e Namora (Mabel Cadena) in una versione post-catastrofe del loro regno sottomarino. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

