Avengers | Doomsday le foto confermano i reshoots e anticipano un' ambientazione ' familiare'

Le immagini delle riprese aggiuntive di Avengers: Doomsday, atteso a dicembre, suggeriscono un possibile ritorno a un'ambientazione familiare. Le foto scattate sul set in Inghilterra mostrano dettagli che indicano un salto temporale nel passato, anticipando alcune delle ambientazioni del film. Questi reshoots potrebbero influenzare la narrazione, offrendo nuovi spunti sulla trama e sulla caratterizzazione dei personaggi.

Le riprese aggiuntive del cinecomic in arrivo a dicembre sarebbero state anticipate, a giudicare dalle foto del set inglese che rivelerebbero un salto nel passato in un'epoca ben nota. Il primo dei quattro teaser di Avengers: Doomsday lanciati al cinema nell'ultimo mese ha anticipato il ritorno a sorpresa di Steve Rogers. Adesso nuove foto e video dal set del cinecomic, in arrivo nei cinema a dicembre, rivelano reshoots anticipati e svelano un'ambientazione ben nota che potrebbe essere collegata proprio al personaggio di Chris Evans. Nel finale di Avengers: Endgame, dopo aver concluso la sua missione, Steve Rogers decide di rimanere nel passato per vivere un'esistenza felice con Peggy Carter. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

