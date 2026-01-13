Avengers | Doomsday la Cosa arriva in Wakanda nel quarto teaser trailer

È stato diffuso il quarto e ultimo teaser di Avengers: Doomsday, che presenta nuovi dettagli sulla trama e sui protagonisti. Tra i personaggi principali ci sono Shuri, M'Baku, Namor, Namora e la Cosa dei Fantastici 4, con scene ambientate a Wakanda. Questo trailer offre uno sguardo più approfondito alle dinamiche del crossover, confermando l'importanza di questi personaggi nell'evoluzione della storia.

È stato pubblicato la quarta e ultima anteprima del crossover, che punta i riflettori su Shuri, M'Baku, Namor, Namora e la Cosa dei Fantastici 4. I Marvel Studios hanno ufficialmente pubblicato il quarto e ultimo teaser di Avengers: Doomsday. Il trailer era trapelato online una settimana fa, prima di essere proiettato in esclusiva nei cinema insieme ad Avatar: Fuoco e Cenere durante il fine settimana. "Ho perso tutte le persone che mi stavano a cuore. Un re ha i suoi doveri, preparare il nostro popolo all'aldilà. Io ho i miei", afferma Shuri nel filmato. Quest'ultima anteprima si apre con Shuri che cammina in un ambiente desertico, affiancata dal re M'Baku e dalle Dora Milaje.

