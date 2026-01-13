Avellino il Cappellano militare celebra la Santa Messa presso il Gruppo Carabinieri Forestale

Il Cappellano militare Don Salvatore Varavallo ha visitato oggi il Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, presso la sede regionale in Campania. Durante la visita, ha officiato una Santa Messa rivolta ai membri del reparto, sottolineando il supporto spirituale alle attività istituzionali. L’evento si inserisce nel quadro delle occasioni di vicinanza tra le istituzioni e il personale operante sul territorio.

