avatar primo negli incassi

Da stamattina, salvo improbabili cataclismi, Buen Camino è diventato il film italiano con il più alto incasso di tutti i tempi, in Italia. Ieri mattina, infatti, la nuova commedia di Checco Zalone, grazie ai 5.632.823 euro guadagnati nel week-end, aveva toccato un box office complessivo di 65.292.956 euro. Considerando che Quo vado? è fermo a 65.365.736 euro, facile prevedere che nella giornata di lunedì si sia materializzato il sorpasso. Quindi, Checco supera se stesso, a livello di pellicole made in Italy e ora punta deciso al trono di Avatar che è il primo, in assoluto, con 68.675.722 euro (nella foto). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

