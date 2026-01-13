australian open 2026 altri tre azzurri avanzano al secondo turno delle qualificazioni

Tre nuovi giocatori italiani si sono qualificati al secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2026, portando a cinque il totale degli azzurri in questa fase. Dopo le vittorie di Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia e Federico Cinà, si completa il primo turno del singolare maschile, consolidando la presenza italiana nel percorso verso il main draw del torneo.

Si completa il primo turno del singolare maschile delle qualificazioni degli Austalian Open 2026 di tennis: dopo Giulio Zeppieri e Francesco Passaro, vittoriosi ieri, avanzano al penultimo atto del cammino verso il main draw anche Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia e Federico Cinà, i quali portano a cinque il conto degli azzurri al secondo turno del tabellone cadetto. Francesco Maestrelli, numero 24 del seeding cadetto, vince il derby italiano con Lorenzo Giustino, sconfitto con lo score di 7-6 (4) 6-1 in un’ora e 21 minuti di gioco, ed al secondo turno affronterà il brasiliano Thiago Seyboth Wild. 🔗 Leggi su Oasport.it

