L’Audi SQ5, nota come “The Other Monza”, rappresenta l’equilibrio tra sportività e versatilità nel segmento dei SUV. In questa occasione, la versione più potente di Audi Q5 si confronta con il celebre Autodromo Nazionale di Monza, testando la propria doppia anima tra performance sportive e comfort quotidiano. Un’occasione per scoprire come il SUV unisca dinamismo e praticità in un contesto di grande tradizione motoristica.

La variante più grintosa di Audi Q5 scende in pista e lo fa nel luogo simbolo della velocità italiana: l’Autodromo Nazionale di Monza. Protagonista del video “The Other Monza”, la Audi SQ5 TFSI mette in scena una performance che va oltre la classica passerella da track day, puntando su un messaggio chiaro: sportività e versatilità possono convivere, anche in un SUV. Il risultato è un racconto dinamico, costruito per esaltare il lato più “estremo” del modello, senza rinunciare alla sua indole polivalente. "The Other Monza”: non solo rettilinei. Anticipando la discesa in pista della monoposto Audi di Formula 1, l’SQ5 affronta il Tempio della Velocità alternando rettilinei, staccate e curve impegnative, ma senza limitarsi all’asfalto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Audi SQ5, “The Other Monza”: il SUV sportivo mette alla prova la sua doppia anima

Leggi anche: Audi Q3. Ecco il Suv campione di intelligenza

Leggi anche: Beverino mette alla prova la leader. Sarzanese occasione per il rilancio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Nuova Audi Q5 a Monza: prova su pista, offroad e motori V6 ibridi nel video “The Other Monza”; AUDI - “The Other Monza”: l’altra pista della nuova Q5 GUARDA FOTO E VIDEO; Audi porta “The Other Monza” in tv e digital con un branded content dedicato alla gamma Q5; Audi svela “The Other Monza” con Verba: il circuito si trasforma nel teatro della potenza off-road.

Audi SQ5 protagonista del video "The Other Monza" - La variante S di Audi Q5 scende in pista, nell'iconico Autodromo Nazionale di Monza, mettendo in mostra la versatilità del Suv sportivo in un video dal titolo "The Other Monza". ansa.it