Attraverso la tela favolosa di Elsa

Da cms.ilmanifesto.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elsa Morante è una delle figure più significative della letteratura italiana del Novecento. La sua immagine, spesso rappresentata durante il premio Strega o nel suo studio, trasmette un senso di profondità e dedizione alla scrittura. In questo scritto, si esplora il suo mondo attraverso una narrazione che ne mette in luce l’intensità e la sensibilità, offrendo uno sguardo autentico sulla sua vita e il suo percorso creativo.

Molte le immagini note di Elsa Morante, reperibili facilmente anche in rete al punto che si potrebbe ormai definire un’icona della letteratura del Novecento: ritratta al premio Strega, alla scrivania, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

IL MONDO SALVATO DALLE RAGAZZINE.Video-racconto di un anno di progetto.

