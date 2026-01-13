Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome

Scopri le attività e le visite didattiche di Cicero in Rome dedicate a famiglie e bambini, suddivise per fasce d’età. Presentate tra arte, storia e archeologia, queste esperienze si svolgeranno il 17 e 18 gennaio 2026, includendo anche visite speciali al Museo delle Navi Romane di Nemi e al Colosseo. Un’opportunità per conoscere Roma in modo coinvolgente e educativo. Per informazioni e prenotazioni, visita il nostro sito.

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-5) di Sabato 17 e Domenica 18 Gennaio 2026 + Speciali Museo delle Navi Romane di Nemi e Colosseo, a Roma con Cicero in Rome:Per dettagli e prenotazioni vai al sito.

