Attivato il Centro operativo comunale il punto del sindaco Zattini | Non ci sono criticità ma l’attenzione resta alta

Il Comune di Forlì ha attivato il Centro operativo comunale in seguito al terremoto di questa mattina. Il sindaco Zattini ha dichiarato che non si registrano criticità, ma l’attenzione rimane elevata. La procedura è stata avviata per garantire la sicurezza e monitorare eventuali sviluppi, mantenendo alta la sorveglianza sul territorio.

Il forte terremoto sussultorio di questa mattina ha attivato la procedura operativa del Comune di Forlì in caso di scenario di rischio sismico. Il sindaco Gian Luca Zattini, seguendo il protocollo di sicurezza, ha attivato la fase di allarme e riunito immediatamente il Centro operativo comunale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Terni, attivato il centro operativo comunale per il maltempo: situazione dei torrenti "critica ma sotto controllo " Leggi anche: Fiamma olimpica in città, attivato il Centro operativo comunale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.); Allerta meteo arancione, attivato il centro operativo comunale Chiusi parchi, giardini e cimitero. Sospese le attività in luoghi pubblici; Allerta meteo, attivato a Isernia il Centro Operativo Comunale; Maltempo a Tivoli – Allerta arancione: attivato il Centro Operativo Comunale. Allerta meteo arancione, attivato il centro operativo comunale di Anzio: chiusi parchi, giardini e cimitero. - Allerta meteo arancione, attivato il centro operativo comunale di Anzio: chiusi parchi, giardini e cimitero. ilgranchio.it

Maltempo in Ciociaria, attivato il Coc in diversi comuni - Vista la situazione metereologica avversa di questi giorni, in diversi comuni della Ciociaria, tra cui nel Capoluogo, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C. ciociariaoggi.it

Capodanno e allerta ghiaccio, Protezione Civile operativa contro il gelo a Firenze: sale sulle strade - Stamani è stata emessa l' allerta meteo con codice giallo che per Firenze riguarderà il rischio ghiaccio (LEGGI QUI la notizia completa). 055firenze.it

A T T E N Z I O N E È stato attivato il C.O.C. ( Centro Operativo Comunale) a causa dell'allerta meteo e delle veramente notevoli raffiche di vento. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.