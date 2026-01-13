Attesa al Lido per il ritorno dei Trentini | Non sappiamo nulla

La parrocchia di Sant'Antonio al Lido, ancora decorata in segno di festa, attende aggiornamenti sul ritorno dei Trentini, dopo la liberazione del cooperante cresciuto in zona. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali o dettagli aggiuntivi. La comunità rimane in attesa, sperando in notizie positive, senza previsioni precise sui prossimi sviluppi.

La parrocchia di Sant'Antonio al Lido è ancora addobbata a festa per la liberazione del cooperante lì cresciuto. Palloncini tricolore sui negozi e gli striscioni verdi “Alberto Trentini Libero” che nessuno ha ancora tolto, come se avessero cambiato significato. Nelle tabaccherie, nei bar, tutti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Campane a festa e messa di ringraziamento al Lido per Alberto Trentini Leggi anche: Il ritorno dei parademoni della justice league in nuove immagini di batman aumenta la mia attesa per il prossimo progetto dc Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Attesa al Lido di Venezia per il ritorno a casa di Alberto Trentini; Speranza e attesa per Trentini al Lido di Venezia; Attesa per la liberazione di Trentini: la luce accesa nella casa dei genitori e le ore di apprensione a Venezia; Al Lido un’altra domenica di preghiera dedicata ad Alberto Trentini in attesa della sua liberazione. Alberto Trentini liberato dopo 14 mesi, il suo tabaccaio: "avevo sognato di rivederlo a casa" - Lido di Venezia, il racconto del tabaccaio vicino a casa Trentini: un sogno, l’attesa e la gioia del ritorno. nordest24.it

Alberto Trentini libero, il sollievo della famiglia: «Notizia attesa per 423 giorni». Brugnaro e Stefani: giornata di gioia, lo aspettiamo a casa - Alberto Trentini, 46enne cooperante umanitario originario del Lido di Venezia, era detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024 senza accuse ufficiali a suo carico. ilgazzettino.it

Lido di Venezia in festa: la gioia e l'attesa per Alberto Trentini - Grande sollievo tra i residenti dell'isola: "Abbiamo vissuto questa vicenda da vicino, siamo pronti a festeggiarlo con sobrietà" ... rainews.it

La mamma di Trentini e l'Avvocato Ballerini a Roma in attesa dell'arrivo di Alberto #Venezuela #Trentini #ArmandaColusso #Lido #Venezia - facebook.com facebook

Clima di festa e attesa per Alberto Trentini al Lido di Venezia x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.