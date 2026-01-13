ATP Adelaide Andrea Vavassori fa saltare il banco e sfiderà Vukic negli ottavi Eliminato Tsitsipas

L’ATP 250 di Adelaide si avvia verso gli ottavi di finale, con alcuni risultati importanti. Andrea Vavassori ha ottenuto una vittoria significativa, mentre Stefanos Tsitsipas è stato eliminato. Ora, Vavassori si prepara a sfidare Vukic negli ottavi, confermando il momento positivo del torneo e il livello crescente dei giocatori italiani sulla scena internazionale.

Signore e signori, è stato definito il quadro degli ottavi di finale dell’ATP250 di Adelaide. Sul cemento australiano, Andrea Vavassori ha ottenuto una vittoria significativa. Il tennista piemontese, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto il canadese Gabriel Diallo (n.41 del ranking) con il punteggio di 6-3 7-6 (4) in 1 ora e 31 minuti di gioco. Una prestazione notevole per “ Wave “, che nel prossimo turno affronterà il padrone di casa Aleksandar Vukic. L’australiano (n.87 del mondo) ha superato il greco Stefanos Tsitsipas, attualmente n.33 del ranking, in due set. Tsitsipas ha mostrato un rendimento al di sotto delle aspettative, con Vukic che si è imposto 7-6 (3) 7-6 (5). 🔗 Leggi su Oasport.it

