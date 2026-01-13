Atletica A Modena meeting giovanile indoor Noemi Lucia Basas al quarto posto

A Modena si è aperta la stagione indoor 2026 per i giovani atleti del Cus Ferrara atletica, con il primo meeting giovanile indoor. Tra le protagoniste, Noemi Lucia Basas si è distinta con una buona performance, classificandosi al quarto posto. L’evento rappresenta un importante momento di inizio per gli atleti e un’opportunità per valutare i progressi compiuti in vista delle competizioni più rilevanti della stagione.

E' iniziata a Modena la stagione agonistica 2026 dei giovani del Cus Ferrara atletica, impegnati nel primo meeting giovanile indoor. Nei 60 metri piani, tutti i partecipanti cussini hanno migliorato il loro personal best; il miglior piazzamento è il quarto posto di Noemi Lucia Basas nella gara della categoria Ragazze, qualificandosi per la finale delle migliori sei con il tempo di 9"11 e confermando la quarta posizione pur migliorandosi ulteriormente correndo in 8"98. Ottima prova anche per la Cadetta Giorgia Zanzi, che ha vinto la sua batteria con il tempo di 8"22 che la qualifica tra le migliori sei, poi in finale con 8"34 si guadagna la quinta posizione.

