Atlas Aquae Talks dialoghi sulla fotografia contemporanea al Convitto Palmieri

Atlas Aquae Talks al Convitto Palmieri offre uno spazio di riflessione sulla fotografia contemporanea come strumento di conoscenza e narrazione. Attraverso dialoghi e incontri, si approfondiscono i ruoli delle immagini nella comprensione dei territori e dei processi storici, ambientali ed economici, sottolineando il valore del libro fotografico come memoria e interpretazione del mondo in trasformazione.

La fotografia come forma di conoscenza per leggere i territori e i processi storici, economici, ambientali e culturali che li modellano; il libro fotografico come strumento di memoria e di narrazione, per interpretare il mondo e le sue trasformazioni: sono questi i temi al centro di Atlas Aquae.

