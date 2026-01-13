Atalanta mercoledì Kossounou dalla Coppa d’Africa a Zingonia | convocabile per Pisa
Kossounou torna a disposizione dell’Atalanta dopo aver concluso la sua partecipazione con la Costa d’Avorio ai quarti di Coppa d’Africa. Il difensore sarà disponibile per la sfida contro il Pisa, rientrando così nel gruppo nerazzurro. La sua presenza rappresenta un’opportunità importante per l’allenatore, che potrà contare su un giocatore reduce da un’esperienza internazionale.
LE NOVITÀ DALLO SPOGLIATOIO. Il difensore reduce dall’eliminazione della sua Costa d’Avorio ai quarti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Kossounou e Lookman volano in Coppa d’Africa: l’Atalanta li rivedrà a gennaio
Leggi anche: Lookman in semifinale di Coppa d’Africa, Kossounou eliminato torna a Bergamo. Per Djimsiti escluse fratture
Atalanta, mercoledì Kossounou dalla Coppa d’Africa a Zingonia: convocabile per Pisa - Il ritorno al lavoro di Odilon Kossounou al centro sportivo di Zingonia è previsto per mercoledì mattina. ecodibergamo.it
Mercoledì torna Kossounou dalla Coppa d’Africa: può essere convocato per Pisa - Il difensore dell’Atalanta tornerà così a disposizione di Raffaele Palladino dopo aver concluso ... calcioatalanta.it
Atalanta: domani Kossounou a Zingonia, verso la convocazione col Pisa - Il ritorno al lavoro di Odilon Kossounou al centro sportivo di Zingonia è previsto per mercoledì mattina. ansa.it
Giacomo Raspadori ha scelto l’Atalanta. L’ormai ex giocatore dell’Atlético Madrid arriverà in Italia nelle prossime ore e mercoledì si sottoporrà alle visite mediche: agli spagnoli 23 milioni di euro bonus compresi, per l’attaccante contratto fino al 2030 x.com
Si conclude una giornata che per la Roma è stata ottima. Abbiamo preso punti praticamente a tutti, ad eccezione di Juventus ed Atalanta. Mercoledì e giovedì si giocheranno i recuperi, e tra di essi c'è un interessantissimo Como Milan. Giovedì sera, avremo la - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.