Atalanta mercoledì Kossounou dalla Coppa d’Africa a Zingonia | convocabile per Pisa

Da ecodibergamo.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kossounou torna a disposizione dell’Atalanta dopo aver concluso la sua partecipazione con la Costa d’Avorio ai quarti di Coppa d’Africa. Il difensore sarà disponibile per la sfida contro il Pisa, rientrando così nel gruppo nerazzurro. La sua presenza rappresenta un’opportunità importante per l’allenatore, che potrà contare su un giocatore reduce da un’esperienza internazionale.

