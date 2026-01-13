Assolto dall’accusa di stupro | Sono gay non mi interessano le donne

Un uomo di 57 anni è stato assolto dal tribunale di Teramo dall’accusa di violenza sessuale, con la motivazione che non sussiste il fatto. Durante il processo, ha dichiarato di essere omosessuale e di non avere interesse per le donne, affermando di non aver mai toccato la presunta vittima. La decisione si basa sulla valutazione delle prove e sulla dichiarazione dell’imputato, che ha negato ogni accusa.

«Non l’ho mai toccata. Anche perché sono omosessuale e non ho interesse per le donne». È quanto ha sostenuto in aula un 57enne che è stato assolto dal tribunale di Teramo dall’accusa di violenza sessuale perché il fatto non sussiste. A farlo finire a processo, scrive Il Messaggero, è stata una ventenne che alla fine del 2023 raccontò ai Carabinieri e alla Polizia Ferroviaria di essere stata avvicinata e molestata dall’uomo, visibilmente ubriaco, alla stazione di Giulianova. Il 57enne aveva dato subito una diversa versione dei fatti, sostenendo che era stata la ragazza ad avvicinarsi a lui, incuriosita dal fatto che si stesse mettendo lo smalto sulle unghie, e che poi l’aveva salutata con una pacca su un ginocchio, dopo una breve conversazione su una panchina della stazione. 🔗 Leggi su Open.online

