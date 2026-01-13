Assegnazione dei chioschi sul lungomare di Sabaudia | indagati il vice sindaco Sezzi e due dirigenti comunali

La Procura di Latina ha avviato un’indagine sull’assegnazione dei cinque chioschi sul lungomare di Sabaudia, coinvolgendo il vice sindaco Sezzi e due dirigenti comunali. Sono stati adottati i primi provvedimenti in seguito alle verifiche sulla procedura di assegnazione, avvenuta durante l’estate scorsa. La situazione evidenzia l’importanza di trasparenza e regolarità nelle procedure amministrative comunali.

Sono arrivati i primi provvedimenti dopo l'inchiesta della Procura di Latina sulla procedura di assegnazione dei cinque chioschi sul lungomare di Sabaudia della scorsa estate. Si indaga per il reato di turbativa d'asta. Il sostituto procuratore Giuseppe Miliano ha chiesto l'applicazione di misure cautelari per tre indagati: il vicesindaco Giovanni Secci e due dirigenti del Comune di Sabaudia. Il sindaco Alberto Mosca risulta invece indagato in stato di libertà. Avvisi di garanzia e interrogatorio preventivo davanti al Gip. Nei giorni scorsi sono stati notificati avvisi di garanzia ai tre che dovranno comparire la prossima settimana davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina per l' interrogatorio preventivo.

