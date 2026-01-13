Assassin’s Creed Shadows e Mirage sono giochi quadrupla A afferma Ubisoft

Ubisoft ha recentemente dichiarato che Assassin’s Creed Shadows e Mirage sono giochi di livello “quadrupla A”. Questa definizione, spesso riservata alle produzioni più attese e di alta qualità, solleva interesse e discussioni nel settore videoludico. I due titoli rappresentano tappe importanti per il franchise, confermando l’impegno dell’azienda nel proporre esperienze di gioco di livello elevato e curato nei dettagli.

Ubisoft torna a far discutere per l'uso dell'etichetta " quadrupla A ", questa volta associata a due capitoli centrali del franchise Assassin's Creed. Secondo quanto emerso, Assassin's Creed Mirage e Assassin's Creed Shadows sarebbero considerati internamente progetti AAAA. La definizione non arriva da un comunicato ufficiale, ma da una fonte ritenuta attendibile, con questa notizia che riapre così il dibattito su cosa significhi davvero "AAAA" e se questa classificazione abbia un valore concreto. Un tema rilevante per comprendere come le aziende comunicano ambizioni e posizionamento dei loro prodotti.

