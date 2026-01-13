Assalto alle villette di Parma Mia | è caccia a un Suv segnalato dai residenti

A Parma Mia, alcuni residenti segnalano tentativi di furto nelle villette da parte di una banda sconosciuta. Sono stati riferiti pedinamenti, appostamenti e assalti, con un Suv segnalato come possibile veicolo utilizzato dagli autori. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, che attendono interventi delle forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza nell’area.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.