Il Circolo Artistico di Arezzo ospita, sabato 17 gennaio alle 17.45, la presentazione del volume “Aspettando l’alba” di Salvatore Renato Minici, pubblicato da Edizioni Helicon. L’evento offre l’occasione di conoscere un’opera che approfondisce temi legati alla riflessione e alla crescita personale. La presentazione si svolgerà presso Corso Italia 108, contribuendo ad arricchire il panorama culturale della città.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Sabato 17 gennaio 2026, alle ore 17.45, il Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo, ospita la presentazione del volume “Aspettando l’alba” (Edizioni Helicon) di Salvatore Renato Minic i. Interverrà per l’occasione Giorgio Seri. L’ingresso è gratuito. Il romanzo “Aspettando l’alba” non si riferisce solo a Salvatore, in attesa della nascita del suo secondogenito, ma un po’ a tutto il Mezzogiorno d’Italia che, a dispetto del nome, per lunghi periodi, sul piano economico e lavorativo ha atteso invano un’alba nuova piena di luce. Di lavoro ve ne è ancora poco e spesso precario, i giovani, terminati gli studi, lasciano le zone dove sono cresciuti ed emigrano a nord in cerca di una occupazione; stessa sorte per i laureati che non trovando una remunerazione adeguata lasciano persino l’Italia per approdare nei Paesi del nord Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Aspettando l’alba” al Circolo Artistico di Arezzo

Leggi anche: Alberto Cartuccia Cingolani in concerto al Circolo Artistico di Arezzo

Leggi anche: Una serata di grande musica e cultura al Circolo Artistico di Arezzo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Stavamo aspettando qualcosa di bello da proporvi per questo inizio gennaio e, come per magia, è comparsa questa gustosa novità! STEFANIA AUCI L'ALBA DEI LEONI Per chi ha amato la saga dei Florio, per chi si appassiona alle vicende familiari e per - facebook.com facebook