aspettando gli australian open godiamoci sinner al million dollar 1 point slam

Mentre ci avviciniamo agli Australian Open, è il momento di seguire da vicino Jannik Sinner al Million Dollar 1 Point Slam. Un'occasione per apprezzare il talento del giovane tennista e vivere l'atmosfera del torneo.

Dopo il match esibizione in Corea, Sinner torna subito in campo ma questa volta a Melbourne. L'occasione è il Million Dollar Point Slam alla Rod Laver Arena, un format mai visto prima. Non ci sono set, game e vantaggi, ma tutto si decide in un singolo scambio: basta un punto per vincere, un errore per tornare a casa, in quello che si annuncia come il match più veloce della storia con un montepremi da capogiro e la presenza di star come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

