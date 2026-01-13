Asilo nido Bonacina aggiudicati i lavori | riparte il cantiere

È stato aggiudicato il nuovo cantiere dell’asilo nido di via Timavo nel rione di Bonacina. Dopo un periodo di rallentamenti e problematiche con il precedente appaltatore, i lavori riprendono ufficialmente, segnando un passo avanti nella realizzazione di una struttura fondamentale per il quartiere. L’intervento si inserisce nel percorso di potenziamento dei servizi per le famiglie e i bambini della zona.

Dopo mesi di ritardi e difficoltà con l'appaltatore precedente, il nuovo asilo nido di via Timavo nel rione di Bonacina riparte. Il Comune di Lecco ha aggiudicato i lavori di completamento alla ditta IMG di Milano per un importo di 979.432 euro. L'obiettivo è rispettare la scadenza del 30 giugno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Asilo nido Bonacina, approvato il nuovo progetto Leggi anche: Nuovo asilo di Bonacina. Lavori fermi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Asilo nido Bonacina, aggiudicati i lavori: riparte il cantiere - Cantiere operativo da giovedì 16 gennaio, collaudo previsto entro il 30 giugno ... leccotoday.it

Asilo nido Bonacina, approvato il nuovo progetto - La Giunta comunale di Lecco ha approvato il progetto stralcio e il nuovo quadro economico per i lavori di demolizione ... resegoneonline.it

Nuovo asilo di Bonacina. Si torna al lavoro - I lavori per la costruzione del nuovo asilo nido di Bonacina ricominceranno presto. msn.com

AVVISO ! ISCRIZIONI ASILO NIDO a.s. 2026/2027 Si comunica che dal 12 Gennaio 2026 sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido comunale di Cireggio per l’anno educativo 2026/2027. Le domande di ammissione possono essere presentate dal 12 GENNAIO a - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.