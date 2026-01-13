Ascolti Tv | trionfo Luisa Ranieri con La Preside 4.8 milioni Tutti i dati
I dati di ascolto di ieri, 12 gennaio 2026, evidenziano il successo di
Dalla prima serata, allo scontro Scotti-De Martino. Come sono andati i programmi in onda ieri 12 gennaio 2026? Era tanta l'attesa per l'inizio della nuova serie targata Rai Uno dal titolo “La Preside” e con Luisa Ranieri protagonista. Ieri la storia interpretata dall'attrice partenopea ha. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Finalmente in tv La preside con Luisa Ranieri: "Eugenia Carfora è meravigliosa. Si mette contro tutti per dare opportunità ai suoi allievi"
Leggi anche: Luisa Ranieri torna in tv con 'La preside': "Napoli per me è come Rio de Janeiro"
Ascolti tv ieri 12 gennaio: Luisa Ranieri parte col botto (ma Zelig non cede) - La Preside debutta trionfando al 27% di share, lo show di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada al 21,1%: tutti i dati Auditel ... libero.it
Ascolti Tv, i dati Auditel di lunedì 29 dicembre 2025: trionfo di Se Fossi Te con Chiatti e Bocci, male Il Collegio - Scopriamo insieme i dati Auditel degli ascolti tv di lunedì 29 dicembre 2025:, ecco quale programma televisivo o film ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo. msn.com
Salemme conquista la prima serata Rai: ascolti record per "Ogni promessa è debito" https://www.ilgiornalelocale.it/2026/01/ogni-promessa-e-debito-trionfo-di-salemme-tra-palco-e-tv/ - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.