Ecco l'introduzione richiesta: Ecco le principali informazioni sugli ascolti TV di lunedì 12 gennaio 2026. Su Rai1, la puntata di

Nella serata di ieri, lunedì 12 gennaio 2026, su Rai1 La Preside ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Zelig 30 ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 John Wick incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Putin – Anatomia di uno Zar raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 4 Hotel ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 12 Gennaio 2026

Leggi anche: Ascolti TV | Lunedì 5 Gennaio 2026. Salemme vince col 17.5%, Io Sono Farah al 12.1%, benissimo Mamma ho riperso l’aereo (11.6%)

Leggi anche: Ascolti tv lunedì 12 gennaio 2026: La Preside, Zelig 30, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ascolti tv lunedì 12 gennaio | La preside Zelig Lo Stato delle Cose; Ascolti TV | Lunedì 5 Gennaio 2026 Salemme vince col 17.5% Io Sono Farah al 12.1% benissimo Mamma ho riperso l’aereo 11.6%; Sport in tv oggi lunedì 12 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 12 gennaio 2026.

Ascolti TV Venerdì 2 Gennaio 2026 Seduci & Scappa al 16,5%, boom per Quarto Grado 12,1%

Buon lunedì, amiche! Vogliamo ringraziarvi per il record di ascolti di #LaForzaDiUnaDonna ottenuto sabato: quasi 2,6 milioni di spettatori con uno share pazzesco del 23,34%, oltre 15 punti di distacco dalla concorrenza! Numeri davvero impressionanti, sopratt - facebook.com facebook