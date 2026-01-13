Ecco gli ascolti TV di lunedì 12 gennaio 2026. La serata è stata dominata da Rai 1 con

Ascolti TV di lunedì 12 gennaio 2026 (Auditel): Rai 1 guida il prime time con La Preside (4.814.000, 27,0%). Canale 5 segue con Zelig 30 (2.953.000, 21,1%). In access La Ruota della Fortuna (5.459.000, 25,3%) batte Affari Tuoi (5.167.000, 23,8%). Preserale: L’Eredità 4.851.000 (27,0%). Tutti i dati: daytime, seconda serata, TG e nota Total Audience. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Ascolti TV lunedì 12 gennaio 2026: La Preside al 27%, Zelig 30 al 21,1%; La Ruota guida l’access

Leggi anche: Ascolti TV lunedì 12 gennaio 2026: La Preside al 27%, Zelig 30 al 21,1%; La Ruota guida l’access

Leggi anche: Ascolti TV | Lunedì 12 Gennaio 2026. La Preside vola al 27% (4,8 mln), Zelig resiste al 21.1% (2,9 mln)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ascolti tv lunedì 12 gennaio 2026 | La Preside Zelig 30 Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel; Ascolti TV | Lunedì 12 Gennaio 2026 La Preside vola al 27% 4,8 mln Zelig resiste al 21.1% 2,9 mln; Ascolti TV | Lunedì 12 Gennaio 2026 La Preside vola al 27% 4,8 mln Zelig resiste al 21.1% 2,9 mln; Ascolti TV lunedì 12 gennaio 2026 | La Preside al 27% Zelig 30 al 21,1%; La Ruota guida l’access.

Ascolti tv 12 gennaio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig 30, i dati di Affari Tuoi contro la Ruota - Gli ascolti tv di lunedì 12 gennaio 2026: chi ha vinto in termini di dati auditel tra La Preside su Rai 1 e Zelig 30 su Canale5 ... fanpage.it