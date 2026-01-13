Ascolti TV lunedì 12 gennaio 2026 | La Preside al 27% Zelig 30 al 21,1%; La Ruota guida l’access
Ecco gli ascolti TV di lunedì 12 gennaio 2026. La serata è stata dominata da Rai 1 con
Ascolti TV di lunedì 12 gennaio 2026 (Auditel): Rai 1 guida il prime time con La Preside (4.814.000, 27,0%). Canale 5 segue con Zelig 30 (2.953.000, 21,1%). In access La Ruota della Fortuna (5.459.000, 25,3%) batte Affari Tuoi (5.167.000, 23,8%). Preserale: L’Eredità 4.851.000 (27,0%). Tutti i dati: daytime, seconda serata, TG e nota Total Audience. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Luisa Ranieri ringrazia il pubblico per l’ottimo successo di ascolti raggiunto con La Preside “Grazie per esserci stati, ieri eravamo davvero in tanti, vi aspetto lunedì prossimo”. Anche la Rai si complimenta con l’attrice napoletana per il 27% di share raggiunto facebook
#AscoltiTV Total Audience | Lunedì 12 Gennaio 2026. #UominieDonne (+92K) cresce più di tutti. Segue #LaForzadiunaDonna (+79K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com
