Ascolti tv 'La Preside' domina la prima serata | oltre 4,8 milioni di spettatori su Rai1

Tempo di lettura: 2 minuti Debutto vincente in prima serata per ‘ La Preside ‘, la nuova serie di Rai1 interpretata da Luisa Ranieri, che conquista il pubblico e si impone nettamente nella gara degli ascolti. La fiction, liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano diventata simbolo nazionale di riscatto educativo e sociale, ha registrato 4 milioni 814mila telespettatori con uno share del 27%, confermandosi come il programma più seguito della serata. Un risultato che premia una narrazione capace di unire racconto civile e qualità artistica, portando al centro del prime time il tema della scuola come presidio di legalità e opportunità per le giovani generazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

