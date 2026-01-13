Ascolti tv 12 gennaio | chi ha vinto tra La Preside e Zelig 30 i dati di Affari Tuoi contro la Ruota

Da fanpage.it 13 gen 2026

Gli ascolti tv di lunedì 12 gennaio 2026 mostrano i dati di Auditel relativi a La Preside su Rai 1 e Zelig 30 su Canale 5, confrontando le performance delle due trasmissioni. Inoltre, vengono analizzati i risultati di Affari Tuoi e la Ruota, offrendo un quadro completo delle scelte del pubblico in questa serata.

