arzano in corso lo sgombero di alcune abitazioni tra via verdi e via pascoli

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono in corso le operazioni di sgombero di alcune unità abitative ad Arzano, nell’area compresa tra via Verdi e l’angolo con via Pascoli, a seguito di una segnalazione che ha fatto scattare l’intervento delle autorità. L’allarme è stato lanciato da un occupante che ha notato l’impossibilità di aprire gli infissi del proprio appartamento. La segnalazione ha portato all’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e del Comune, che ha attivato la macchina dei soccorsi. Le verifiche hanno evidenziato un quadro fessurativo esteso e cedimenti in fondazione. In via precauzionale, sono risultate interessate strutture per un totale di 35 appartamenti e diversi locali commerciali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

