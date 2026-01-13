Pitti Uomo 109 apre oggi a Firenze, riunendo oltre 700 brand provenienti da tutto il mondo, con una presenza internazionale del 44%. La manifestazione si sviluppa su cinque sezioni che rappresentano diversi aspetti dell’uomo contemporaneo, arricchite dalla novità ‘Hi Beauty’, dedicata a dieci marchi di profumeria di nicchia. Un’occasione per esplorare come arte e fantasia siano alla base del vero Made in Italy.

di Antonio Mancinelli Pitti Uomo 109 apre oggi e porta oltre 700 brand, con una presenza internazionale intorno al 44%, cinque sezioni come cinque diversi caratteri del maschile e una novità, ’Hi Beauty’, dieci marchi di profumeria di nicchia. Il motivo per cui continua a funzionare è semplice, dunque raro: qui si compra davvero. A giugno ha chiuso con 740 espositori, oltre 11mila e 400 buyer e più di 15mila visitatori, acquirenti cosmopoliti in crescita del 3%, mentre l’organizzazione rivendica un metodo fatto di ricerca, viaggi, incontri e ascolto, prima ancora che di pura immagine. A guidare questa architettura è Antonio De Matteis, Ceo di Kiton e presidente di Pitti Immagine dal 2023, un uomo che sa pronunciare ’mercato’ senza raffreddare l’incanto, e ’stile’ senza profumarlo di retorica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Arte e fantasia. La vera identità del Made in Italy"

