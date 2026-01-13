Arriva la fiamma olimpica a Novara | il percorso e i tedofori

L’arrivo della fiaccola olimpica a Novara rappresenta un momento di condivisione e sportività. Durante il pomeriggio, 29 tedofori locali accompagneranno la torcia in un percorso attraverso la città, simbolo dei valori dei Giochi Olimpici. Un’occasione per celebrare la tradizione sportiva e coinvolgere la comunità in un evento che unisce storia, cultura e spirito olimpico.

Sarà un pomeriggio di festa e sport a Novara per l'arrivo in città della fiamma olimpica.Saranno 29 i tedofori novaresi che faranno la staffetta per portare la torcia, simbolo dei giochi olimpici, in sfilata per la città. Da corso Vercelli a piazza Martiri, la fiamma attraverserà Novara a partire. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Milano Cortina 2026, la Fiamma Olimpica arriva a Napoli: il percorso e i tedofori annunciati da Coca-Cola

Leggi anche: Marche, arriva la Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026: percorso, tappe e possibili tedofori

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Martedì 13 gennaio la Fiamma Olimpica parte da Ivrea e arriva a Novara: le cose da sapere; E' atteso per martedì il passaggio della Fiamma Olimpica a Novara; La fiamma olimpica arriva in città: chi sono i tedofori novaresi; Martedì la “Fiamma Olimpica” arriva a Ivrea, Biella, Vercelli e Novara.

Torino e il Piemonte riabbracciano la Fiamma Olimpica: le tappe e i momenti salienti verso Milano Cortina 2026 - A vent’anni esatti dalla storica edizione di Torino 2006, sotto la Mole si torna a respirare l’atmosfera dei Giochi. torinotoday.it

Il 14 gennaio Varese - Ma il 14 gennaio approderà a Varese, ma prima attraverserà Borgomanero e Gozzano, Verbania, Baveno, Stresa e ... ilgiorno.it