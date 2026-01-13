Arriva la Barbie autistica lo psicologo David Lazzari | Rendere visibile la neurodiversità nella quotidianità

La nuova Barbie autistica, creata da Mattel, mira a rappresentare la neurodiversità nella quotidianità. Dotata di accessori come cuffie, fidget spinner e tablet, questa bambola intende favorire la comprensione e l’inclusione. Lo psicologo David Lazzari sottolinea l’importanza di rendere visibili le diversità cognitive, contribuendo a promuovere un dialogo più aperto e consapevole sulla neurodiversità tra bambini e adulti.

Arriva la Barbie autistica, promuove la rappresentazione dei bambini attraverso il gioco - ll colosso americano dei giocattoli Mattel ha annunciato l'uscita di una nuova bambola Barbie autistica, l'ultima aggiunta alla sua linea Fashionistas che celebra la "diversità" con la gamma più ampia ... ansa.it

Mattel lancia la nuova bambola in versione autistica realizzata in collaborazione con Asan - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mattel lancia la nuova bambola in versione autistica realizzata in collaborazione con Asan ... tg24.sky.it

LaPresse. . Arriva la Barbie autistica. Mattel continua il suo percorso di inclusione con una nuova bambola ricca di dettagli significativi. Lo sguardo è distolto, per rappresentare chi evita il contatto visivo diretto. Ha cuffie antirumore per il sovraccarico sensoriale - facebook.com facebook

Arriva la prima Barbie autistica, avrà occhi e movenze ripetitive. La Mattel: “Gesto inclusivo” x.com

