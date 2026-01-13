Arretrati stipendi docenti e ATA visibili su NoiPA | in arrivo assegni fino a 2.500 euro

Su NoiPA, docenti e personale ATA possono consultare nella propria area riservata gli arretrati relativi all'ultimo rinnovo contrattuale, con importi che possono arrivare fino a 2.500 euro. La piattaforma permette di verificare facilmente gli importi spettanti, offrendo un quadro chiaro e trasparente sui pagamenti dovuti. Questa funzione è un elemento importante per la gestione delle proprie spettanze, garantendo accesso diretto e immediato alle informazioni sui compensi arretrati.

Arretrati NoiPA scuola e ATA: pagamenti in arrivo, ecco quando sarà la liquidazione - Scopriamo le date dei pagamenti degli arretrati del personale scolastico e le novità sul contratto ATA con le richieste di ANIEF. alfemminile.com

Stipendi docenti e ATA, arretrati entro il 23 gennaio con emissione speciale, una tantum liquidata entro febbraio - Lo stipendio di gennaio, in pagamento dal 23 gennaio, include gli aumenti stipendiali derivanti dal rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022- orizzontescuola.it

Consultazione anticipata del documento contabile per docenti e ATA: focus su aumenti contrattuali ed emissione speciale degli arretrati. #Stipendi - facebook.com facebook

