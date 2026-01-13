Arretrati stipendi docenti e ATA visibili su NoiPA | in arrivo assegni fino a 2.500 euro
Su NoiPA, docenti e personale ATA possono consultare nella propria area riservata gli arretrati relativi all'ultimo rinnovo contrattuale, con importi che possono arrivare fino a 2.500 euro. La piattaforma permette di verificare facilmente gli importi spettanti, offrendo un quadro chiaro e trasparente sui pagamenti dovuti. Questa funzione è un elemento importante per la gestione delle proprie spettanze, garantendo accesso diretto e immediato alle informazioni sui compensi arretrati.
Su NoiPA, nella propria sezione personale, docenti e ATA possono visualizzare gli importi degli arretrati spettanti, derivanti dall'ultimo rinnovo contrattuale. Il pagamento è previsto con un'emissione speciale entro il 23 gennaio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
