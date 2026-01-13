Arretrati Noipa docenti a gennaio accrediti fino a 2.200 euro nel cedolino

A gennaio 2026, i docenti e il personale Ata riceveranno gli arretrati Noipa con accrediti fino a 2.200 euro nel cedolino. Questo mese segna l’effettivo avvio del nuovo contratto, firmato a novembre 2025, e rappresenta un momento importante per il settore dell’istruzione. Di seguito, una panoramica sulle modalità di pagamento e le tempistiche previste.

Gennaio 2026 è centrale per docenti e personale Ata; è il mese in cui il rinnovo contrattuale, siglato a novembre 2025, diventa effettivo. Con la firma del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, gli arretrati maturati nei primi mesi dell’anno 2025 stanno per arrivare, con importi che superano i 2.000 euro lordi. Non è un bonus una tantum o un premio straordinario, ma è il recupero delle differenze tra i vecchi stipendi e i nuovi valori tabellari previsti dall’accordo. Il calendario dell’accredito. L’intero processo di erogazione degli arretrati segue un calendario preciso, con diverse fasi operative. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Arretrati Noipa docenti, a gennaio accrediti fino a 2.200 euro nel cedolino Leggi anche: Cedolino NoiPA di dicembre, importi già visibili e accrediti in anticipo Leggi anche: Stipendio docenti e ATA: online l’importo di gennaio 2026 su NoiPA. Niente arretrati (per ora) Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Stipendio gennaio 2026 docenti e Ata: ci sono gli aumenti contrattuali, già da qualche giorno visibile l'importo; Quando arrivano gli arretrati del contratto scuola; Arretrati contratto scuola, quando in busta paga? C’è una data. Aumenti già visibili su NoiPa; Arretrati CCNL scuola: dal 13 gennaio visibili su NoiPA. Fino a 2.260 euro per i docenti. Arretrati scuola, finalmente è finita l’attesa, è confermata la seconda emissione a febbraio 2026 - Scopri gli arretrati scuola e gli importi stipendiali del personale scolastico. informazionescuola.it

Stipendi Docenti e ATA 2026: aumenti del CCNL 2022 2024 su NoiPA, ecco quando arrivano gli arretrati - In arrivo da Gennaio 2026 gli aumenti degli stipendi per docenti e personale ATA previsti dal CCNL 2022 2024. ticonsiglio.com

Stipendio gennaio 2026 docenti e Ata: ci sono gli aumenti contrattuali, già da qualche giorno visibile l’importo - Con il cedolino dello stipendio di questo primo mese del 2026, in pagamento dal prossimo 23 gennaio, è previsto "un aumento lordo medio di circa 150 euro per i docenti e di 114- orizzontescuola.it

NoiPa sta già procedendo con l’attribuzione degli arretrati contrattuali al personale avente titolo. In questo momento il portale risultata di difficile accesso per gli innumerevoli tentativi di collegamento. A breve o entro pochissime ore o giorni, ognuno ved - facebook.com facebook

Arretrati contratto scuola, quando in busta paga C’è una data. Aumenti già visibili su NoiPa x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.