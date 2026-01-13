Arrestata per i messaggi social alla preside di Caivano | collaboratrice scolastica a processo

Una collaboratrice scolastica di Caivano è stata sottoposta a processo per aver inviato ripetuti messaggi social alla preside Eugenia Carfora. Nota nel 2023 per il suo pendolarismo tra Napoli e Milano, la donna si trova ora coinvolta in un procedimento giudiziario legato alle comunicazioni digitali indirizzate alla dirigente scolastica, nota anche per aver ispirato una recente fiction Rai.

La donna, diventata nota nel 2023 per il pendolarismo quotidiano Napoli-Milano, è imputata per le reiterate comunicazioni via social nei confronti della preside di Caivano, Eugenia Carfora, dirigente scolastica la cui figura ha ispirato una recente fiction Rai. È arrivato alla fase dibattimentale il procedimento giudiziario che vede imputata G.G., collaboratrice scolastica diventata nota nel

