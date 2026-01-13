Arredo urbano l’anno del restyling Sul piatto 340mila euro per la città

Nel 2024, Volterra avvia un importante intervento di restyling dell’arredo urbano, con un investimento superiore a 340 mila euro. L’obiettivo è migliorare gli spazi pubblici e valorizzare il decoro cittadino, contribuendo a creare un ambiente più accogliente e funzionale per residenti e visitatori. Un intervento strategico che mira a preservare l’identità storica della città, puntando allo sviluppo sostenibile e alla qualità della vita urbana.

VOLTERRA Il decoro urbano di Volterra si appresta a ricevere un impulso significativo attraverso un piano di investimenti che supera i 340.000 euro. L'operazione, che entra ora nella sua fase operativa, punta a un restyling complessivo degli arredi cittadini con l'obiettivo di coniugare il prestigio storico del centro con standard di accoglienza più moderni. Si tratta di un intervento che non inciderà sul bilancio comunale, essendo finanziato per oltre 305.000 euro da un contributo regionale erogato nell'ambito della programmazione dei fondi europei Fesr 2021-2027. L'amministrazione ha formalizzato l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e la direzione dei lavori, affidando il compito all'architetto Tiziana Chierici.

