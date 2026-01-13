Arpa Fvg lancia Terra rara il nuovo blog ambientale | Più trasparenza e dati scientifici accessibili

Arpa Fvg presenta “Terra rara”, un nuovo blog dedicato all’ambiente con l’obiettivo di offrire informazioni chiare, trasparenti e basate su dati scientifici verificabili. In un contesto in cui i dati ambientali sono diffusi ma spesso poco accessibili o affidabili, la Regione si impegna a promuovere una comunicazione più trasparente e rigorosa, favorendo una maggiore consapevolezza ambientale tra cittadini e stakeholder.

In un'epoca in cui i dati ambientali circolano ovunque, ma non sempre sono verificabili, la Regione punta sulla trasparenza scientifica. Nasce così "Terra rara", il nuovo blog online a cadenza trimestrale di Arpa Fvg, pensato per offrire ai cittadini informazioni ambientali certificate.

