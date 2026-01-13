Arezzo la guerra de’ passi | automobilisti contro pedoni e perde sempre qualcuno

Ad Arezzo, la questione della sicurezza tra automobilisti e pedoni continua a sollevare preoccupazioni. Questa mattina, in breve tempo, si sono verificati due incidenti che hanno coinvolto un minore e un uomo di 38 anni, evidenziando le difficoltà di convivenza e il rischio diffuso nelle vie della città. Un problema che richiede attenzione e interventi concreti per tutelare tutte le persone che attraversano le strade ogni giorno.

Stamattina ad Arezzo, manco fossimo a "Chi l'ha visto. el semaforo?", in pochi minuti due pedoni so' stati investiti: una minore e un omo di 38 anni. Tutti distratti, pare, come se la strada fosse el corridoio de' casa e le macchine fossero soprammobili IKEA. Ma un è finita lì. In meno di 24 ore, tre pedoni stesi come panni al sole. Ieri sera,: pedone investito in via Vittorio Veneto, donna portata via grave in ospedale. Altro che strisce pedonali: qui pare il Saracino dei paraurti. La città è sotto shock, le macchine pure. I pedoni invece continuano imperterriti col motto: "Io c'ho la precedenza, dunque so' immortale.

