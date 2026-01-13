Arezzo due investimenti di pedoni in pochi minuti | feriti una minore e un uomo di 38 anni

Arezzo è stata teatro di due incidenti con investimenti di pedoni in rapida successione. Nella mattinata, una minore e un uomo di 38 anni sono rimasti feriti in circostanze separate e in diverse aree della città. La dinamica degli eventi è al vaglio delle autorità, che stanno intervenendo per chiarire quanto accaduto.

Mattinata di emergenze ad Arezzo, dove nel giro di pochi minuti si sono verificati due distinti investimenti di pedoni in diverse zone della città. Il primo intervento è stato attivato alle 7.32 dal 118 dell'ASL Toscana Sud Est in località Olmo. Una minore è stata investita da un veicolo; sul posto sono intervenuti l'automedica di Arezzo, un mezzo BLSD della Misericordia di Arezzo e la polizia municipale. Dopo le prime cure, la giovane è stata trasportata all'Ospedale San Donato in codice 2. Solo un minuto dopo, alle 7.33, un secondo allarme è scattato in via Ottavio Pieraccini, sempre ad Arezzo, per un altro investimento di pedone.

