Arenzano vieta le candele pirotecniche nei locali è il primo Comune della Liguria

Arenzano diventa il primo Comune della Liguria a vietare l'uso di candele pirotecniche nei locali pubblici. La misura, adottata dal sindaco Silvestrini, segue l’incendio a Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato la perdita di 40 vite. La decisione mira a garantire maggiore sicurezza e prevenire incidenti legati a fuochi d’artificio e candele.

