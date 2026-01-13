Area pedonale della Vucciria prorogata fino al 31 dicembre | Ma ora servono veri controlli
L’area pedonale della Vucciria, nel cuore di Palermo, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026. La decisione, presa dall’ufficio Traffico e Mobilità, mira a mantenere questa zona accessibile ai pedoni, garantendo però anche controlli adeguati per assicurare la sicurezza e il rispetto delle normative. La proroga consente di valorizzare ulteriormente il mercato storico, mantenendo un equilibrio tra tutela del patrimonio e necessità di regolamentazione.
L’ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha disposto, con apposita ordinanza, la proroga fino al 31 dicembre 2026 dell’istituzione e della regolamentazione dell’area pedonale del mercato storico della Vucciria. Il provvedimento interessa le seguenti strade e piazze: discesa Maccheronai, piazza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
