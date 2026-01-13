Arcore | volano da cinque metri mentre montano una tenda gravi operai

A Arcore, oggi, due operai sono rimasti feriti dopo essere caduti da un'altezza di cinque metri mentre montavano una tenda. Entrambi sono stati trasportati in ospedale e le loro condizioni sono attualmente sotto osservazione. L'incidente si è verificato questa mattina, coinvolgendo un uomo di 39 anni e un giovane di 25. La dinamica e le cause sono al vaglio delle autorità.

Arcore, 13 gennaio 2026 – Volano da cinque metri: due operai ricoverati in ospedale. Sono entrambi in condizioni da monitorare, un quarantanovenne e un venticinquenne. Il ricovero. Il più anziano dei due è quello che ha rimediato le ferite più preoccupanti: ha riportato traumi alla schiena e a una gamba ed è arrivato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato condotto con l’elicottero dell’elisoccorso. Sta meglio il venticinquenne, che è rimasto ferito a una gamba ed è ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza. L’incidente. I due dopo l’ora di pranzo erano impegnati nel montaggio di una tenda in via Belvedere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arcore: volano da cinque metri mentre montano una tenda, gravi operai Leggi anche: Arcore, precipitano da 5 metri mentre montano una tenda: gravi due operai Leggi anche: Precipitano mentre montano una tenda: gravi due operai Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Infortunio sul lavoro ad Arcore, caduta da cinque metri: un codice rosso a Niguarda - Due persone sono rimaste ferite ad Arcore, una in modo più grave: sono cadute da un'altezza di circa cinque metri. msn.com Arcore, precipitano da 5 metri mentre montano una tenda: gravi due operai - L'incidente sul lavoro ad Arcore, nel primo pomeriggio di martedì 14 gennaio. monzatoday.it

Grave infortunio sul lavoro: due operai precipitano da 5 metri di altezza durante il montaggio di una tenda - Due uomini, di 49 e 25 anni, sarebbero caduti da circa cinque metri di altezza durante il montaggio di una tenda ... fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.