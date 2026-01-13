Arabia Saudita Trump e il golf club a Diriyah nel nome di Allah

La Trump Organization ha annunciato la realizzazione del Trump International Golf Club Wadi Safar a Diriyah, vicino a Riyadh, considerandolo un elemento importante della propria espansione globale. Il progetto si inserisce nel contesto di iniziative di sviluppo nella regione, con particolare attenzione alle nuove infrastrutture e ai servizi dedicati agli appassionati di golf. La realizzazione di questa struttura riflette l’interesse crescente per il settore ricettivo e ricreativo in Arabia Saudita.

La Trump Organization ha annunciato la costruzione del nuovo Trump International Golf Club Wadi Safar a Diriyah, alle porte di Riyadh, presentandolo come uno dei progetti di punta della sua espansione internazionale. L'annuncio è stato diffuso attraverso i canali ufficiali e accompagnato dalle immagini della cerimonia inaugurale, con Eric Trump accanto alla prima pietra del complesso. Un dettaglio, però, non viene mai citato. Le fotografie pubblicate nei post social ufficiali mostrano il terzo figlio di Donald Trump durante la cerimonia di posa della prima pietra, accanto a una grande targa dorata con iscrizioni in inglese e in arabo.

Missione quasi compiuta per Trump in Arabia Saudita. Riyad alza gli investimenti negli Usa a mille miliardi - Dal suo viaggio in Arabia Saudita, più d’affari che diplomatico, Donald Trump porta a casa 400 miliardi in più. ilfattoquotidiano.it

Friedman: "Trump mette Powell sotto accusa? Solo i mercati possono arginarlo" - DarGlobal e Trump Organization stanno inoltre lavorando a una Trump Plaza Tower da 3 miliardi di dollari a Gedda con uffici e case a schiera ... lastampa.it

Webuild, attiva in Arabia Saudita dal 1966, guiderà il consorzio internazionale per costruire 8,4 km della Red Line della metro di Riyadh con cinque nuove stazioni e sistemi driverless #RedLineDriverless - facebook.com facebook

Trump punta sull’Arabia Saudita: hotel e resort di lusso (con il fondo sovrano di Riad) x.com

