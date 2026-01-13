Apre la scuola di digitalizzazione | Nessuno deve rimanere escluso

È aperta la nuova scuola di digitalizzazione promossa da Cavenago in collaborazione con il Cpia di Monza. Sono otto lezioni accessibili a tutti, pensate per introdurre i partecipanti al mondo digitale in modo semplice e pratico. L’iniziativa mira a garantire a ogni individuo l’opportunità di acquisire competenze fondamentali per affrontare le sfide della società moderna, senza esclusioni.

Otto lezioni per entrare nel mondo del digitale aperte a tutti. Cavenago lancia l’iniziativa con il Cpia di Monza, la scuola per adulti. Fra i banchi, lavoratori e disoccupati, giovani e anziani. Obiettivo, " alfabetizzare – spiega l’amministrazione –, via gli ostacoli che tengono tante persone lontano dalla trasformazione". E in un mondo che è sempre più on line, dalla prenotazione di visite ed esami alla pubblica amministrazione, è vietato rimanere indietro. A patto di non voler perdere la propria autonomia. In programma "argomenti che permetteranno di acquisire competenze digitali e accedere a servizi, opportunità e informazioni imparando a usare smartphone e computer in sicurezza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

