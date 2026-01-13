Apre la Casa dei Grifi al Colosseo e le visite sono in tempo reale

Il Parco archeologico del Colosseo amplia le sue offerte con l'apertura della Casa dei Grifi, una delle abitazioni più antiche del Palatino. Le visite sono disponibili in tempo reale, consentendo ai visitatori di esplorare questa importante testimonianza storica e approfondire la conoscenza del patrimonio archeologico della zona. Un’opportunità per scoprire un sito di particolare valore storico e culturale, accessibile a tutti in modo diretto e autentico.

(Adnkronos) – Il Parco archeologico del Colosseo continua a svelare le sue meraviglie. Apre, infatti, la Casa dei Grifi, una delle domus più antiche del Palatino. Ambienti, rinvenuti dall'archeologo Giacomo Boni agli inizi del XX secolo, noti in particolare per il ciclo pittorico e musivo che ancora si conservano perfettamente, che ora potranno essere ammirati.

