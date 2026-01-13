Apparecchi da gioco offline il fisco può tassarli per stima | la Cassazione conferma un caso nell' Agrigentino
La Cassazione ha confermato che il fisco può tassare gli apparecchi da gioco offline tramite un metodo di stima, in assenza di sistemi di rilevazione dati. La decisione riguarda il calcolo forfettario del Prelievo erariale unico (Preu) su dispositivi non collegati alla rete statale. Questa pronuncia chiarisce le modalità di tassazione per apparecchi privi di sistemi di monitoraggio, confermando l’applicazione di un metodo di stima nel settore del gioco.
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del calcolo forfettario del Prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi da gioco non collegati alla rete statale o privi di sistemi che consentano la lettura dei dati relativi alle somme giocate. I giudici di legittimità hanno respinto il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
