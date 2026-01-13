App P di Poste italiane cresce ancora | oltre 400 mila gli utenti in provincia di Palermo

L’app “P” di Poste Italiane continua a espandersi, con oltre 400 mila utenti nella provincia di Palermo. La piattaforma, che unifica servizi di BancoPosta e Postepay, rappresenta una parte importante della transizione digitale dell’azienda. Con circa 16 milioni di utenti in tutta Italia, “P” offre un accesso semplice e immediato a servizi finanziari e postali, facilitando l’interazione tra Poste e cittadini in modo pratico e sicuro.

La transizione digitale di Poste Italiane è una realtà da record. Sono già circa 16 milioni gli italiani che usano la Super App "P", l'applicazione che ha assorbito le precedenti applicazioni BancoPosta e Postepay e che offre in un tap tutti i servizi e prodotti del gruppo.

