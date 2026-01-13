Aperte le e iscrizioni alle prime classi 2026-2027 | coinvolti più di 1 milione e 300mila studenti

Sono aperte le iscrizioni per le prime classi dell’anno scolastico 2026-2027, dal 13 gennaio al 14 febbraio. Sono coinvolti oltre 1,3 milioni di studenti italiani che potranno scegliere il percorso formativo più adatto. Questa fase rappresenta un momento importante per le famiglie e gli studenti, offrendo l’opportunità di pianificare il proprio percorso scolastico con anticipo e attenzione.

Aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio, le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026-2027. A darne comunicazione ufficiale è il ministero dell’Istruzione e del merito con la comunicazione che vale dunque anche per scuole di Pescara e di tutto l’Abruzzo. Le domande per il I e il II. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

