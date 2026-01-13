Aperidonna 2026 – presentazione del libro Laila figlia dei cedri e del mare con l’autrice Lina Al Bitar

Mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 18:30, presso la Concessionaria Simeone a Bari, si terrà la presentazione del libro “Laila, figlia dei cedri e del mare” di Lina Al Bitar, nell’ambito di Aperidonna 2026. Un incontro per scoprire una storia intensa e coinvolgente, arricchita dalla voce dell’autrice. L’evento invita a condividere un momento di narrazione e riflessione, inaugurando il nuovo anno con un’occasione di cultura e

