Anziana rapinata in casa | Mi hanno immobilizzata

Un'anziana donna di 80 anni è stata vittima di una rapina in casa. I malintenzionati si sono presentati come operatori del gas, riuscendo a immobilizzarla e a sottrarle tutto ciò che si trovava nella cassaforte. L'episodio si è verificato in circostanze che sottolineano l'importanza di mantenere alta l’attenzione e di adottare misure di sicurezza per proteggersi da tentativi di raggiro.

Sono entrati in casa di una signora ottantenne fingendosi operatori del gas, poi l’hanno immobilizzata e le hanno portato via tutto quello che c’era nella cassaforte. E’ successo nella frazione di Tavarnuzze comune di Impruneta. Erano le 11.45 di venerdì 9 gennaio quando un uomo ha suonato all’abitazione dell’ottantenne, una maestra che per trentanove anni ha insegnato a Firenze, ed è lei a raccontarci la brutta disavventura subita. "Hanno suonato al campanello, mi sono affacciata alla finestra e ho visto un uomo con una camicia blu e un cartellino, che mi ha detto che l’abitazione poteva esplodere da un momento all’altro perché era stata erroneamente allacciata la conduttura del gas nelle tubature dell’acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

